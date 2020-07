Infinigate vise un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros rapporte ChannelPartnerInsight.

Pour son exercice clos le 31 mars 2020, le VAD spécialisé dans la cybersécurité annonce un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros. Il ne précise pas son taux de croissance global mais indique que les revenus provenant de son cœur de ont grimpé de plus de 20% d’une année sur l’autre. Il ajoute qu’il enregistre ainsi une quatorzième année consécutive de croissance record.

Au cours de l’exercice, le distributeur suisse a finalisé l’acquisition de son concurrent allemand Acmeo, ce qui lui a permis de faire son entrée sur le marché des MSP. Le patron d’Infinigate, Klaus Schlichtherle, a expliqué à nos confrères que la société avait déployé le modèle MSP d’Acmeo en France et au Royaume-Uni, avant de l’étendre prochainement à d’autres pays.

Infinigate ambitionne à présent de se hisser à la première place des VAD axés sur la cybersécurité en Europe et atteindre le cap du milliard d’euros de revenus, grâce à sa croissance organique mais aussi à coup d’opérations de croissance externe. Il développe également son portefeuille de fournisseurs, pays par pays. En décembre 2019, il a ainsi signé un accord de distribution pour les pays nordiques avec Watchguard et au début de cette année il fait de même au Royaume-Uni avec A10 Networks (déjà proposé par la filiale française).

« Le groupe Infinigate a réussi à offrir toutes les technologies de cybersécurité importantes dans 11 pays d’Europe occidentale et couvre ainsi plus de 80% du potentiel du marché », a expliqué à nos confrères Klaus Schlichtherle. « Nous continuerons à développer nos affaires avec les fabricants existants et nouveaux afin de pouvoir offrir à nos clients les dernières et meilleures technologies de cybersécurité ainsi que des compétences techniques orientées solutions. »