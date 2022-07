Le VAD suisse spécialisé en solutions de sécurité va racheter les activités de sécurité et de réseau du groupe britannique Nuvias pour un montant non divulgué. La transaction a pour but de générer un chiffre d’affaires combiné de 1,4 milliard d’euros et de faire d’Infinigate une entreprise de distribution IT paneuropéenne.

« Nous aurons une empreinte géographique plus forte, en particulier sur les marchés clés en Europe – où nous aurons une position forte dans 21 pays », déclare Klaus Schlichtherle, le PDG d’Infinigate, dans un communiqué. « Après la clôture de la transaction, nous avons pour objectif de faire croître l’entreprise commune de plus de 20% par an et nous continuerons à nous adresser aux clients existants ainsi qu’aux nouveaux clients de manière coordonnée. »

Quant à Simon England, le PDG du groupe Nuvias, il se dit enthousiaste « à l’idée d’unir nos forces et de combiner nos actifs pour faire entrer l’entreprise et les équipes dans la prochaine phase de croissance et d’expansion. Les deux entreprises considèrent leur personnel comme leur atout le plus important. »

L’activité de communication unifiée (UC) de Nuvias ne fait pas partie de l’opération à venir et restera détenue par le fonds Rigby Private Equity. Rigby deviendra actionnaire d’Infinigate aux côtés de Bridgepoint, le propriétaire d’Infinigate.

A la fin 2015, Nuvias avait acquis le spécialiste de la sécurité Wick Hill et le spécialiste des réseaux Zycko. Quant à Infinigate, il a acquis le grossiste français D2B au début de cette année 2022 pour compléter sa couverture marché en direction du segment PME et élargir son catalogue de solutions.

On comprend désormais mieux pourquoi Patric Berger est redevenu DG de la filiale française d’Infinigate en février dernier après avoir été vice-président Europe du Sud de Nuvias à la fin 2016.