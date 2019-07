Infinigate France annonce la signature d’un accord de distribution avec Entrust Datacard, spécialiste des services d’identité numérique et des solutions d’émission de documents sécurisés. L’accord, qui prend effet immédiatement, concerne l’ensemble de la gamme des produits Entrust Datacard, y compris les solutions d’authentification forte ainsi que les offres PKI. La France représente un potentiel de croissance important pour Entrust Datacard en Europe.

Aux Etats-Unis, les offres MFA (Multi-Factor Authentication) d’Entrust Datacard sont utilisées par de nombreuses entreprises et banques de premier ordre, ainsi que par les agences gouvernementales, fait valoir Infinigate dans un communiqué.

Cet accord de distribution s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur en septembre prochain de la DSP2, la plus récente directive réglementaire de La Commission Européenne (CE) et de l´Autorité Bancaire Européenne (ABE), qui doit marquer la généralisation d’un deuxième élément d’authentification pour les paiements en ligne. « De nombreux établissements de services bancaires recherchent une solution pour garantir des accès par internet ou smartphone hautement sécurisés, de dernière génération, et pour assurer aux clients une expérience simple, sûre et transparente », explique Sébastien Tormos, directeur field marketing d’Infinigate pour la région EMEA.

« Entrust Datacard apporte une plus-value aux entreprises d’intégration chargées de respecter les cahiers des charges et l’échéancier des directives relatives à la DSP2 en France », explique Stephanie Kayser, directrice générale d’Infinigate France. Pour la filiale française du VAD, c’est l’opportunité de renforcer son catalogue avec une offre d’identité de confiance innovante. Une équipe commerciale et technique dédiée va être mise en place pour accompagner les partenaires dans leurs implémentations de systèmes de transactions. Infinigate distribuant déjà Entrust Datacard dans 7 pays, il met en avant le fait qu’il dispose désormais d’un véritable centre de compétences international dédié au domaine bancaire et aux problématiques d’authentification forte.