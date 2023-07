Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon va commencer à utiliser des cartes de circuits imprimés recyclables, basées sur un matériau à base de fibres naturelles – Soluboard – développé par la start-up britannique Jiva Materials.

Ce matériau est un substrat de circuit imprimé biodégradable dont l’empreinte carbone serait bien plus faible que celle du stratifié en résine époxy renforcée de verre utilisé d’habitude pour les circuits imprimés.

« Les déchets électroniques sont traités par déchiquetage, puis brûlés ou mis en décharge, ce qui entraîne une pollution », explique Jonathan Swanston, PDG et cofondateur de Jiva Materials. « Ils sont le flux de déchets qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il s’agit de repenser le stratifié traditionnel pour faciliter le recyclage ». « Soluboard doit son nom au fait que la matière végétale dont il est composé est enfermée dans un polymère non toxique qui se dissout lorsqu’il est immergé dans l’eau chaude à 90°C, ne laissant derrière lui que de la matière organique compostable. Les composants électroniques soudés sur la carte peuvent ensuite être récupérés et recyclés ».

L’une des limites actuelles de Soluboard est qu’il est utilisé pour fabriquer des cartes de circuits imprimés ne comportant qu’une seule couche de pistes sur une ou deux faces alors que les produits complexes peuvent comporter plusieurs pistes avec des couches isolantes entre elles. Jiva Materials travaille sur une solution.

Infineon envisage d’utiliser cette technologie pour tous ses produits comportant un circuit imprimé. Les premiers produits seront disponibles à partir du quatrième trimestre 2023.