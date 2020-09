À 110,3 millions d’euros, le chiffre d’affaires à fin juin 2020 recule de 10,3% sur un an (-13,3% à périmètre et taux de change constants). L’impact de la crise sanitaire a été particulièrement marqué pour le pôle Digital & Technology (activité de services numériques en France), en repli de 22,6%, la baisse constatée dans les secteurs Aéronautique & Transport et Finance explique à elle seule près de la moitié de la décroissance. La rationalisation de l’offre et l’arrêt des activités non profitables engagés au second semestre 2019 a également immpacté les résultats du pôle. En revanche, le pôle Commerce & Expérience qui affiche une croissnce de 6,0% (dont -1,1% en organique. Il profite de la bonne dynamique du e-commerce en Europe qui tire la demande pour la création de plateformes technologiques à forte valeur ajoutée. Le pôle profite aussi de l’intégration réussie de Redbox Digital, l’agence e-commerce, implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, qui contribue au chiffre d’affaires depuis le 1er mars.

La croissance de ce pôle, qui affiche une marge opérationnelle courante de 9,2% au premier semestre (contre 8,4% un an plus tôt), et le recours aux mesures de soutien gouvernementales durant la crise (qui a contribué à hauteur de 1,9 millions d’euros ont permis de générer un résultat opérationnel courant de 4,0 millions d’euros. Le résultat opérationnel, soit 4,6 millions d’euros, est équivalent à celui du 1er semestre 2019. Après prise en compte du coût de l’endettement financier net et des impôts), Sqli affiche un résultat net de 0,5 million d’euros.

Grâce à une trésorerie opérationnelle de 9,1 millions d’euros et à la mise en place d’un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 25,0 millions d’euros, le groupe disposait au 30 juin d’une trésorerie brute de 38,6 millions d’euros à fin juin 2020.

Pour le reste de l’année, Sqli s’attend à une dynamique commerciale inchangée. Dans ce contexte, sa priorité est d’améliorer progressivement le taux d’emploi (75% en moyenne sur le 1er semestre), par un renforcement de la politique commerciale et une adaptation continue des ressources (2.160 collaborateurs au 30 juin contre 2.190 au 31 décembre 2019), et de poursuivre le contrôle de ses coûts. Le groupe table dà présent sur un chiffre d’affaires annuel 2020 supérieur à 210 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de plus de 6 millions d’euros.

Il ambitionne par ailleurs une croissance de ses deux pôles au-delà de 2020. La crise actuelle le conduit à « passer en revue les mesures nécessaires » pour atteindre ses objectifs financiers à moyen terme. On notera qu’il vient de se séparer de son directeur général Didier Fauque pour cause de divergence stratégique. Ceci explique peut-être cela.