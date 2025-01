En forte accélération dans les grands comptes, la demande pour la micro-segmentation commence à se déplacer sur le segment des entreprises de taille intermédiaire. D’où le choix d’Illumio de compléter son programme partenaires d’un volet dédié aux fournisseurs de services managés (MSP), ainsi que d’une tarification adaptée, pour adresser ce segment de marché.

L’éditeur est à l’origine d’une plateforme 100% logicielle qui vise à prévenir et à contenir la propagation des cyberattaques par mouvements latéraux en surveillant le trafic entre les différents segments du réseau. S’inscrivant dans une approche zéro confiance, Illumio a récemment été désigné par Forrester comme le leader de la segmentation zéro confiance (ou ZTS pour zero trust segmentation). Dans le même rapport, Forrester a précisé que « nous viv[i]ons l’âge d’or de la micro-segmentation. »

Présent en France depuis un peu plus de trois ans, Illumio y a déjà conquis une trentaine de clients et compte désormais six partenaires actifs : ACKnowledge, Centhys, I-Tracing, Newlode, Nomios et Synetis.

Au-delà du programme MSP, Illumio a également renforcé le volet formation à destination des partenaires en instituant un cursus (gratuit) de formation continue. Objectif affiché : maintenir leur expertise à jour au fil des évolutions produits. De fait, l’offre s’est sensiblement étoffée avec la sortie il y a un an de Cloud Secure qui permet de faire de la segmentation en environnement cloud public (AWS et Azure).

« On a besoin d’une forte valeur ajoutée de la part de nos partenaires, notamment sur les sujets de cybersécurité et de zero trust, afin d’atteindre rapidement les projets », expose Sébastien Lerat, responsable channel Europe du Sud d’Illumio (photo).

À noter, l’introduction des statuts Spark et Radiate, matérialisant deux niveaux d’engagement différents des partenaires. Spark représente le premier niveau de partenariat et est associé à des prérequis peu contraignants. Le niveau Radiate nécessite en revanche de valider des certifications commerciales, avant-vente et techniques. Une période de grâce est accordée aux partenaires actuels pour se conformer à ces nouvelles exigences de certification.