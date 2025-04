L’éditeur suédois de solutions ERP IFS annonce que sa valorisation dépasse les 15 milliards d’euros suite à l’engagement accru de ses investisseurs. Le fonds d’investissement britannique Hg a augmenté sa participation pour devenir actionnaire de co-contrôle aux côtés d’EQT Group. De nouveaux investisseurs minoritaires font leur entrée aux cotés de TA Associates, notamment une filiale du fonds souverains d’Abu Dhabi et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Les actions rachetées l’ont été auprès d’ETQ, de TA Associates et d’autres actionnaires minoritaires.

Cet engagement accru reflète la dynamique de croissance de l’entreprise. Avec la transition accélérée vers le cloud et les applications d’IA industrielles, IFS a enregistré une croissance de ses revenus de plus de 30% sur l’exercice 2024 pour s’établir à 1,22 milliard d’euros et a franchi pour la première fois la barre du milliard d’euros de revenus récurrents annuels (ARR).

L’éditeur revendique la conquête de 350 nouveaux clients, dont Exelon, qui a adopté IFS pour rationaliser la maintenance de ses actifs sur son réseau énergétique, Rolls-Royce, qui utilise IFS pour transformer la prestation de services de son activité Systèmes d’Énergie, et Total Energies, qui déploie IFS comme plateforme unique pour la gestion et la maintenance de son portefeuille d’actifs exploités à l’échelle mondiale.

« L’investissement et l’engagement continu de Hg, EQT et TA aideront IFS à accélérer sa transformation pour devenir le leader incontesté du secteur des logiciels industriels », commente dans un communiqué Mark Moffat, le PDG d’IFS (photo).

La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre 2025.