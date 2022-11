Big Blue accuse l’éditeur anglais de progiciels Micro Focus d’avoir copié son logiciel mainframe CICS (Customer Information Control System). Le géant américain porte l’affaire devant le tribunal de New York et affirme que Micro Focus Enterprise Server est une ’violation flagrante’ de la loi sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.

Les plaintifs soulignent que Micro Focus a conclu des contrats avec IBM pour bénéficier de ses programmes de développement et ainsi avoir accès à la technologie de Big Blue, notamment celle du traitement de transactions pour z/OS. Ils estiment donc que Micro Focus viole délibérément les termes de ces accords pour servir ses propres intérêts. Plus en détails, la suite logicielle Enterprise de Micro Focus inclut un fichier WSBIND pour le mappage des données qui contiendrait une architecture et une conception quasi identiques à celles du fichier d’IBM.

Etant donné que Micro Focus Enterprise Server existe depuis près de 20 ans, cette affaire judiciaire pourrait coûter cher à Micro Focus et avoir des répercussions sur les entreprises qui utilisent des outils de migration de mainframe. En effet, Micro Focus Enterprise Server permet de déplacer des applications mainframe vers des serveurs Windows ou Linux.

Au printemps dernier, IBM a intenté un autre procès, contre une société suisse appelée LzLabs. IBM affirmait que LzLabs avait créé une société écran, Winsopia, pour octroyer des licences de logiciels mainframe IBM dans le seul but de créer un produit, Software Defined Mainframe (SDM), qui permettait aux utilisateur·rice·s de mainframes IBM de migrer des applications vers une autre plateforme.

Rappelons que Micro Focus est en passe d’être rachetée par le groupe canadien OpenText dans le cadre d’une transaction de 6 milliards de dollars environ. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023.