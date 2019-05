C’est une mauvaise nouvelle pour IBM. Jusqu’à présent l’abandon des mainframes en faveur du cloud concernait surtout les PME. Or aujourd’hui de plus grands groupes se lancent dans l’aventure. C’est le cas de l’opérateur et fournisseur de services IT Swisscom. Emboîtant le pas au groupe Edmond de Rothscild, ce dernier s’est appuyé sur l’éditeur zurichois LzLabs pour migrer l’intégralité de ses charges de travail critiques hébergées sur un ordinateur central IBM, vers un mainframe défini par logiciel dans le cloud (SDM). Développée par LzLabs, SDM est une technologie qui permet d’exécuter sans dégradation des performances les applications mainframe historiques dans des conteneurs spécifiques sous Linux sans qu’il soit nécessaire de recompiler les programmes ni de reformater les données. Les données restent accessibles en lecture et en écriture dans leur format d’origine. SDM prend en charge les API de sous-système fonctionnellement équivalentes nécessaires pour permettre une exécution transparente des représentations binaires de ces programmes et données.

Les applications critiques ayant migré, soit un total de 2.500 MIPS (millions d’instructions par seconde), gèrent la facturation, les informations géographiques et les adresses, ainsi que l’administration des lignes pour l’ensemble du réseau fixe de Swisscom. Toute la charge de travail est désormais transférée sur le cloud privé de l’opérateur.

Ce dernier assure qu’il a réduit ses coûts de 60% en éliminant son ordinateur central, désormais obsolète. « Nous nous sommes tournés vers LzLabs pour deux raisons : réduire le coût élevé de notre mainframe historique, mais aussi le besoin d’une plus grande flexibilité de notre infrastructure informatique, ce que nous ne pouvions pas réaliser avec ce mainframe », explique dans un communiqué Markus Tschumper, responsable des services informatiques généraux chez Swisscom. « Avec des applications et des données migrées sans changement, SDM représentait pour nous un moyen moins risqué d’atteindre cet objectif. »

Swisscom envisage de proposer SDM en tant que service à ses clients au travers de son cloud d’entreprise « afin que les clients puissent bénéficier des mêmes avantages ».