Les partenaires français d’IBM vont pouvoir revendre à leur tour les dizaines de logiciels du géant américain disponibles sur la place de marché d’AWS. La possibilité était déjà ouverte aux partenaires d’IBM aux Etats-Unis dans le cadre d’un programme lancé il y a un peu plus d’un an. Suite à sa large adoption outre-Atlantique, IBM annonce l’élargissement du programme en France, au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni.

« Les partenaires IBM bénéficient d’un accès à une nouvelle base de clients, d’une accélération du cycle de vente et d’une réduction des contraintes dans le processus de vente. Avec un catalogue croissant de logiciels d’IBM en mode SaaS sur la marketplace d’AWS, nous offrons à nos clients plus de choix que jamais », fait valoir Big Blue.

Le programme vise également à favoriser une collaborations tripartite entre les partenaires de l’écosystème, IBM et l’hyperscaler. « Cela crée des opportunités supplémentaires pour les partenaires d’accompagner les clients dans leurs parcours vers le cloud hybride et l’IA, tout en offrant des opportunités supplémentaires de croissance à nos partenaires opérant aux États-Unis et dans la région EMEA », commente le géant informatique.

IBM présentera plus en détail le programme à ses partenaires français à l’occasion de l’AWS Summit à Paris le 3 avril prochain. AWS devrait revenir de son côté sur l’autorisation nouvellement accordée aux vendeurs de sa place de marché de revendre des services tiers.