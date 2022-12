A l’occasion de l’événement annuel d’Amazon Web Services à Las Vegas, IBM annonce mettre à disposition de nouveaux logiciels sur la place de marché d’AWS.

Plus tôt cette année, IBM et AWS avaient conclu un accord pour rendre disponible sur la plateforme AWS plusieurs dizaines de produits logiciels parmi les plus vendus d’IBM, notamment API Connect, Db2, Maximo Application Suite, Security Verify et Watson Orchestrate. IBM vient d’ajouter à la liste : Envizi ESG Suite, Planning Analytics with Watson, Content Services et Connect Enterprise en tant que service.

IBM et AWS précisent proposer également ces offres aux éditeurs de logiciels indépendants.

« Ces nouveaux ajouts offrent aux partenaires d’AWS et d’IBM des données, une planification et des analyses améliorées pour relever des défis allant du développement durable à la planification financière », commente Kate Woolley, responsable des canaux de distribution chez IBM. « Désormais, nos partenaires revendeurs peuvent utiliser les dépenses engagées par leurs clients auprès d’AWS pour acheter les produits IBM qui se trouvent sur AWS Marketplace. »

Ruba Borno, la patronne du réseau mondial de distribution d’AWS, ajoute que les deux géants de la technologie travaillent sur un « go-to-market » commun et une planification conjointe des comptes.