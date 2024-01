AWS Marketplace autorise désormais les vendeurs de sa place de marché à revendre des services professionnels tiers. Les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) qui vendent des services de mise en œuvre, d’évaluation, de formation, de support ou encore des services gérés, peuvent ainsi confier leur revente à des partenaires de distribution. La revente de services peut également se faire entre ISV et entre partenaires de distribution.

Cette nouvelle possibilité est mise en place via la fonctionnalité « Offre privée des partenaires de distribution » (CPPO). Cette dernière permet d’autoriser d’autres vendeurs à bénéficier de tarifs de gros sur des services professionnels. Une fois l’autorisation accordée, le revendeur peut personnaliser les prix, les conditions contractuelles et les options de facturation de l’offre privée, inclure des services additionnels et la soumettre aux clients finaux.

Cette combinaison permet aux clients de bénéficier d’une offre globale et « les aide à tirer parti d’un partenaire qui connaît leur activité, un support et une expertise localisés, et à bénéficier de la même expérience d’achat sans friction à laquelle ils sont habitués sur AWS Marketplace », explique l’entreprise sur son blog.

Selon les estimations de Canalys, les ventes mondiales de logiciels et de services de fournisseurs tiers via les marchés cloud devraient atteindre 45 milliards de dollars en 2025 mais elles représentent encore moins de 5 % du marché mondial total des logiciels et de la cybersécurité. Outre cette part relative, le risque concurrentiel que représentaient ces places de marché pour le channel semble se dissiper :

« Les places de marché cloud sont loin des plateformes automatisées et en libre-service qu’elles étaient initialement censées être. La plupart des transactions d’entreprise impliquent des processus de vente et des négociations complexes, souvent avec plusieurs partenaires. Et à mesure que des technologies plus complexes deviennent disponibles sur les places de marché, les clients recherchent des partenaires experts pour les aider à découvrir, acquérir, déployer et gérer ces technologies », explique le cabinet d’études.

La volonté d’AWS Marketplace d’inclure plus étroitement les partenaires de distribution avec ses fournisseurs semble conforter cette analyse.