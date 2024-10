IBM a choisi l’Europe pour implanter son deuxième centre de calcul quantique dans le monde. Situé à Ehningen en Allemagne, le nouveau centre de données a été inauguré le 1er octobre en présence du chancelier allemand Olaf Scholz (photo) et du patron d’IBM Arvind Krishna. Le premier centre de données quantique avait été ouvert par IBM en 2019 dans l’état de New York.

Le centre européen comprend deux systèmes Quantum Eagle basés sur une puce Eagle de 127 qubits et il accueillera bientôt un troisième système avec la dernière puce Héron de 156 qubits. Ce dernier marque un nouveau pallier avec des performances jusqu’à 16 fois supérieures à celles mesurées pour Eagle en 2022, une vitesse 25 fois supérieure et des taux d’erreurs réduits. Lorsqu’il sera installé, le système Héron deviendra le troisième de la flotte mondiale d’IBM et viendra compléter une douzaine d’autres systèmes quantiques accessibles via le cloud.

IBM, qui mise gros sur l’informatique quantique, veut avec ce nouveau centre de données tourner la page des expériences de laboratoire et rendre la technologie largement accessible aux instituts de recherche et aux entreprises.

« Désormais, les utilisateurs pourront exécuter des charges de travail sur des systèmes à grande échelle basés en Europe, pris en charge par une équipe basée en Europe, à l’aide de la plateforme IBM Quantum basée aux États-Unis », souligne le groupe dans son communiqué.

Le réseau quantique IBM compte environ 250 organisations au niveau mondial dont 80 en Europe. Parmi les membres européens figurent de grands groupes comme le Crédit Mutuel, Bosch, E.ON, le groupe Volkswagen, ainsi que des instituts de recherche tels que l’université du Pays basque en Espagne et la Fraunhofer-Gesellschaft.

Avec un centre de données local, IBM espère renforcer les liens et accélérer les progrès sur les algorithmes et les applications quantiques.

« L’ouverture de notre premier centre de données IBM quantique en Europe marque un moment charnière pour le développement technologique de la région et souligne le rôle clé de la collaboration avec l’industrie, le monde universitaire et les décideurs politiques pour un écosystème quantique paneuropéen », a déclaré Ana Paula Assis, directrice d’IBM EMEA. « Cette installation de pointe favorisera l’innovation autour de l’informatique quantique, créant de nouvelles opportunités pour attirer les talents et garantissant que l’Europe reste à la pointe des avancées technologiques mondiales. »