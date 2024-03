Figure 01, le prototype de robots humanoïdes de la jeune pousse Figure, embarque une IA d’OpenAI et démontre les étonnants progrès réalisés par de tels robots ces derniers mois.

On parle beaucoup de l’IA générative parce qu’elle est désormais sortie des labos de recherche. Mais un autre progrès technologique semble désormais progresser à vitesse grand V. Celle des robots humanoïdes. Bien sûr, les médias se sont surtout focalisés sur le robot Optimus développé par Tesla. Et on a pu constater à quel point ce prototype avait pu progresser en un an, autrement dit entre sa présentation publique où il titubait et ses dernières démonstrations démontrant une certaine agilité et fluidité de mouvements.

On parle en revanche beaucoup moins d’une startup californienne qui développe un concurrent à Optimus, Figure ! Pourtant cette jeune pousse a levé en février dernier la jolie somme de 675 millions de dollars en série B qui la valorise déjà à 2,6 milliards de dollars (pas mal pour une startup née en 2022 seulement). Et parmi ses investisseurs on retrouve notamment NVidia, Jeff Bezos, Microsoft et … OpenAI.

L’une des particularités marquantes de Figure 01, le premier prototype de Figure, est d’être développé en collaboration avec OpenAI.

Un robot animé par les IA d’OpenAI

Cette semaine, Figure a dévoilé une seconde vidéo pour illustrer les interactions rendues possibles grâce à l’incorporation des IA d’OpenAI. Le robot est ainsi capable de converser avec l’humain, de comprendre son environnement, de saisir des objets, et de les ranger. Cette vidéo qui cherche à illustrer les capacités de raisonnement « Speech to Speech » d’un tel humanoïde étonne et prouve qu’OpenAI dispose dans ses labos de modèles adaptés aux contextes robotiques.

Un pied de nez à Elon Musk qui – on l’a découvert cette semaine, aurait bien voulu incorporer OpenAI à Tesla en 2018 – mais aussi au patron de l’IA chez Meta, Yann LeCun qui estimait lors de la conférence WAICF de Cannes qu’OpenAI faisait fausse route avec Sora et ses modèles LLM, et qu’il faudrait aux IA d’autres architectures (en l’occurrence découlant de l’approche JEPA de Meta) pour pouvoir apprécier le monde physique et comprendre leur environnement.

Apparemment, Figure 01 ne s’en sort déjà pas si mal avec l’environnement qui l’entoure en s’appuyant sur les modèles d’OpenAI. La preuve en vidéo :



Bien évidemment, tout ceci n’est qu’une démo dans un laboratoire avec un entraînement limité à cet espace spécialement agencé. Mais il est étonnant de découvrir un tel potentiel chez un robot qui n’a que quelques semaines d’existence. Voilà qui tend à démontrer, parallèlement aux progrès réalisés dans leur coin par Optimus Gen 2 de Tesla, Unitry H1, Atlas de Boston Dynamics ou le GR-1 de Fourier Robotics, que l’ère des humanoïdes n’est peut être pas si loin…