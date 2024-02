Hugues Heuzé est promu vice-président Sud EMEA de Pure Storage, après trois ans passés à la tête de la filiale française du fournisseur. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il couvrira la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Auparavant, le normand Hugues Heuzé était country manager France puis managing director France et Afrique du Nord chez Nutanix pendant trois ans. Il a également travaillé chez NetApp en tant qu’ingénieur système, ‘global account manager’ et ‘global enterprise manager’ durant neuf ans. Avant cela, il a œuvré pour Stordata et Sinerway.



Diplômé en génie électrique informatique à l’Université de Rouen, Hugues Heuzé s’est également formé dans le management, dans le cadre de la formation continue à l’Université de Berkeley, en Californie.

Jonathan Bourhis est également promu au sein de la société. De directeur commercial, il devient country manager de Pure Storage France, reprenant l’ancien poste d’Hugues Heuzé.