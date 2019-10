HPE va fournir une plateforme de conteneur Kubernetes basée sur l’intelligence artificielle pour les applications Big Data sur site et hors site, a déclaré le CEO de l’entreprise, Antonio Neri, lors de la réunion annuelle avec des analystes rapporte CRN.

La plateforme s’appuiera sur les offres d’intelligence artificielle, de machine learning et de technologie de conteneur issues de ses acquisitions de MapR et de BlueData. « La nouvelle plateforme de conteneur HPE sera la première du genre à être construite sur Kubernetes et sur une propriété intellectuelle unique de BlueData et de MapR », a précisé le dirigeant. « Peu importe la couche de cloud hybride choisie par nos clients, nous voulons différencier leur expérience avec notre base sécurisée, automatisée et intelligente. »