L’acquisition de BlueData par HPE va-t-il mettre fin au partenariat entre l’éditeur de solutions Big Data as a Service et Dell-EMC ? C’est ce que pensent plusieurs partenaires américains de Dell, mais aussi d’HPE, interrogés par CRN. « Il est impossible que le partenariat Dell-BlueData survive à cette situation », estime ainsi Raymond Tuchman, CEO d’Experis Technology Group, un important partenaire d’HPE installé dans le Maryland. « Cela va tuer le contrat Dell-BlueData. Nous avons vu la même chose se produire lorsque HPE a acquis Plexxi. » Michael Goldstein, CEO de LAN Infotech, un fournisseur de solutions de Fort Lauderdale qui a des liens étroits avec Dell, s’attend quant à lui à ce que cette acquisition annule l’accord signé en septembre entre le constructeur et BlueData pour l’installation du logiciel sur les systèmes Dell EMC. « HPE achète BlueData et il n’y aura aucun moyen de poursuivre le contrat avec Dell une fois l’acquisition finalisée », a-t-il déclaré. Il estime d’ailleurs que Dell dispose d’un plan alternatif pour contrer la future offre HPE-BlueData.

On notera que BlueData entretient des relations étroites avec VMware. La société californienne a d’ailleurs été fondée par des anciens collaborateurs du spécialiste de la virtualisation. Le cofondateur et actuel CEO de BlueData, Kumar Sreekanti, fut d’ailleurs de 2009 à 2012 vice-président de la recherche et du développement de VMware.

De son côté, Dell se veut rassurant. « Nous continuerons à prendre en charge nos clients communs lorsque BlueData rejoindra HPE », promet le constructeur texan dans un communiqué envoyé à nos confrères.

BlueData compte parmi ses actionnaires actuels Dell Technologies Capital qui très probablement a approuvé l’opération.

Précisons que l’annonce de l’acquisition intervient à peine 10 semaines après que BlueData ait annoncé de nouvelles solutions compatibles avec EMC, basées sur son logiciel Epic. En outre, dans un communiqué publié en avril dernier, Dell Technologies Capital citait BlueData parmi les partenaires du programme Dell EMC Technology Connect.