Cela ne concerne pour le moment que les Amériques mais cela pourrait s’étendre à d’autres pays : HPE va confier un certain nombre de services – notamment l’installation, la maintenance et le support technique de ses produits – à Unisys. Ce qui n’était qu’une rumeur a été confirmé par la firme de Palo Alto rapporte The Register. « HPE est entré dans une relation stratégique avec Unisys afin de réaliser des services de réparation technique, des installations et de la maintenance préventive sur site dans les Amériques », indique un communiqué. « Cette nouvelle relation nous permettra de continuer à assurer à nos clients un service support de classe mondiale. » HPE a refusé de fournir le nombre exact de postes transférés mais selon plusieurs informations recoupées par nos confrères, au moins 300 techniciens seraient concernés. Tout devrait être terminé d’ici le mois d’octobre.

HPE, qui a supprimé par le passé plusieurs milliers d’emplois, a par ailleurs lancé l’automne dernier sous la direction de Meg Whitman un programme « HPE Next » visant à réduire de 10% les effectifs de l’entreprise. Le mois dernier, commentant des résultats nettement supérieurs aux attentes de Wall Street, le nouveau CEO, Antonio Neri, a indiqué qu’il allait renforcer le programme afin d’augmenter le chiffre d’affaires de 11%. « Il offre l’opportunité d’établir une nouvelle culture et de restructurer la société à partir de la base. Ce que j’ai appris c’est que l’on pouvait faire plus, aller plus loin… Nous n’en serions pas arrivés-là sans la direction de Meg (Whitman). Elle nous a mis sur la bonne voie. Ma volonté et d’accélérer cette stratégie. » Voilà qui est clair.