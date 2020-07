Hewlett Packard Enterprise vient de conclure un accord avec Interxion pour héberger son service cloud GreenLake en Europe. Le service sera lancé dans un premier temps en Irlande et s’étendra rapidement au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Interxion livrera pour commencer une offre de cloud privé associant l’infrastructure datacenter et Grenlake fourni dans ses versions pour conteneurs ou pour machines virtuelles. Cette offre sera proposée via HPE et ses partenaires. Les nouveaux clients bénéficieront de 90 jours d’accès gratuit au service.

Les nouveaux services GreenLake lancés le mois dernier (optimisés pour à la gestion des conteneurs, l’apprentissage automatique, le stockage, le calcul, la protection des données, etc.) sont accessibles via un catalogue en libre-service pointer-cliquer sur GreenLake Central, qui offre une visibilité et une gestion cohérente dans les environnements informatiques hybrides des clients.

GreenLake est le portefeuille de solutions en tant que service cloud et basé sur la consommation de HPE. HPE s’est engagé lors de son événement Discover 2019 à proposer l’ensemble de son portefeuille via un modèle en tant que service d’ici 2022. HPE a récemment annoncé que sa plate-forme GreenLake représentait déjà plus de 4 milliards de dollars de valeur de contrats répartis sur environ 850 entreprises clientes dans le monde et que plus de 700 partenaires vendaient GreenLake.

Et alors que toutes les activités de HPE ont connu des baisses de revenus liées au Covid au cours de son dernier trimestre fiscal, GreenLake est la seule activité à avoir a enregistré une croissance annuelle (+17%) à 520 millions de dollars de revenus.