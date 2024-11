La chute des marchés du PC et de l’impression a donné plus d’importance chez HP aux services de sa division Workforce Solutions, axés sur l’amélioration de l’expérience employé. Le géant californien fait un pas supplémentaire en élargissant encore le champ d’action de la division. Il lui adjoint le portefeuille des systèmes hybrides (solutions pour le travail hybride couvrant la vidéo, la voix, les accessoires informatiques, les services et les logiciels), les solutions de vidéoconférence Poly et les solutions de calcul avancé.

Avec ce périmètre élargi, Workforce Solutions change de nom et devient HP Solutions. Dave Shull (photo), ancien PDG de Poly (racheté par HP en 2022) et qui supervisait déjà HP Worforce Solutions, va présider cette nouvelle entité. En conséquence, Helen Sheirbon, présidente de la division Hybrid Systems, et Jim Nottingham, président de la division Advance Compute Solutions, rejoignent son équipe.

« Ce changement stratégique soutient la vision de HP en matière de solutions d’innovation, de science des données axée sur l’IA et de collaboration transparente, le tout visant à faciliter non seulement le travail, mais aussi la vie de nos clients », a commenté Dave Shull sur Linkedin. « Notre ambition est d’être à l’avant-garde de l’avenir du travail en créant des expériences de premier ordre qui stimulent la croissance de l’entreprise et l’épanouissement personnel. »