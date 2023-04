Les partenaires distributeurs de Poly devraient rejoindre le programme de partenariat Amplify de HP en novembre prochain, au début de l’exercice fiscal 2024 du géant numérique de Palo Alto.

Le PDG de HP, Enrique Lores, explique à CRN qu’il a décidé d’intégrer Poly au programme partenaires du groupe, étant donné l’essor actuel du travail hybride. Vu que les partenaires de distribution représentent plus de 90% des ventes annuelles de HP, « le canal est au cœur de la façon dont nous construisons et concevons nos plans. Nous voulons continuer à travailler avec eux pour développer nos activités et croître ensemble. »

Pour mémoire, HP a acquis Poly l’an dernier pour un montant de 3,3 milliards de dollars. Dave Shull, l’ancien PDG de Poly, a rejoint HP en tant que responsable de la nouvelle division Workforce Services and Solutions. Cette activité représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars, selon HP, principalement grâce aux services d’impression gérés et à l’offre ‘Device as a Service’.

« Le programme Amplify est basé sur des points. Vous obtenez des points en fonction de votre collaboration, de votre développement de capacités, de votre performance, et nous vous classons en fonction de cela », explique Kobi Elbaz, le responsable mondial du réseau de distribution de HP depuis la fin de l’année 2021.

« Nous prévoyons en novembre un nouveau programme d’incitation, appelé « More for More », pour mieux rémunérer les partenaires qui vendent une gamme plus large de produits et de services ».

Amplify proposera aussi un nouvel avantage, appelé Fast Lane, qui vise à simplifier les remboursements des fonds de développement. Les partenaires disposeront d’un nouveau processus automatisé pour réduire les délais liés à leurs demandes de remboursement et aux paiements.

HP souhaite également impliquer davantage de partenaires dans le volet développement durable de son programme. Dès le mois de mai, l’entreprise prévoit de permettre aux participants qualifiés du programme de gagner un point pour devenir éligibles aux niveaux ‘Power’ et ‘Power Services’ d’Amplify Impact.

Comme beaucoup d’autres entreprises du secteur IT, rappelons que HP subit une forte baisse de la demande de PC et a annoncé une réduction importante de ses dépenses en ce début 2023, dont la suppression de 6.000 emplois d’ici à 2025.