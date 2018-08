HP Inc affiche une sixième hausse consécutive de ses revenus. Au cours du troisième trimestre clos le 31 juillet le fabricant d’imprimantes et de PC a en effet enregistré un chiffre d’affaires de 14,59 milliards de dollars, en hausse de 12% pour un bénéfice net GAAP de 880 millions de dollars soit 54 cents par action, en hausse de 26%. C’est mieux que les prévisions de Wall Street qui s’attendait à 14,27 milliards de dollars et à un bénéfice par action de 51 cents hors éléments exceptionnels.

Cela n’a pas empêché l’action de reculer de 3% dans les transactions après-bourse. Interrogé par Reuters, David Ryzhik, analyste chez Susquehanna, a attribué le recul du titre à des marges décevantes dans la division impression. Les investisseurs s’attendaient à une augmentation des marges après l’acquisition en fin d’année dernière de la division imprimantes de Samsung. Or, si l’activité impression voit son chiffre d’affaires grimper de 11% à 5,19 milliards de dollars (battant ainsi les prévisions des analystes qui s’attendaient à 5,11 milliards de dollars), la marge est de 16% contre 17,3% un an plus tôt.

L’activité PC affiche quant à elle un chiffre d’affaires de 9,4 milliards de dollars, en progression de 12% alors que les analystes tablaient sur 9,06 milliards de dollars. La marge est de 3,9% contre 3,7% un an auparavant.

La marge des activités consolidées atteint ainsi 8,1% contre 8,4% au 31 juillet 2018.

HP Inc a généré au cours du trimestre un flux de trésorerie opérationnel de 1,4 milliard de dollars pour flux de trésorerie disponible de 117 millions de dollars après investissements.

Le groupe de Palo Alto s’attend pour le quatrième trimestre à un bénéfice par action GAAP compris entre 048 et 51 cents. Il a relevé ses estimations de bénéfice par action annuel GAAP qui devrait être compris dans une fourchette de 2,0 à 2,03 dollars contre un BPA de 1,97 à 2,02 dollars. Comme on l’a vu, cela n’a pas totalement redonné confiance aux investisseurs. Ce vendredi le titre perdait encore 2,80%.