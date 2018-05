Et un de plus ! HP Inc. enregistre un cinquième trimestre de croissance consécutif. Le deuxième trimestre de l’exercice 2018, s’est en effet clôt le 30 avril dernier avec un chiffre d’affaires de 14,00 milliards de dollars, en croissance annuelle de 13%. Un résultat supérieur aux attentes des analystes. La division PC affiche un revenu de 5,24 milliards de dollars, en hausse de 10,9% tandis que la division impression enregistre un chiffre d’affaires de 8,76 milliards de dollars, en croissance de 14,5%. La région Amériques (47% du CA) augmente ses ventes de 7%, la zone Asie/Pacifique/Japon (21% du CA) voit les siennes progresser de 13%. La plus belle performance est à mettre à l’actif de la zone EMEA (37% du CA), dont le chiffre d’affaires bondit de 21%.

Le bénéfice GAAP bondit de 89,3% pour s’établir à 1,06 milliards de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,64 dollar, contre 559 millions de dollars et un bénéfice dilué par action de 0,33 dollar un an plus tôt.

Pour le trimestre en cours, le constructeur prévoit un bénéfice dilué par action GAAP compris entre 0,47 et 0,51 dollar par action. Le bénéfice dilué par action non-GAAP est attendu dans une fourchette de 0,49 à 0,52 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, HP Inc. table sur un bénéfice dilué par action GAAP compris entre 2,75 et 2,82 dollars par action et sur un bénéfice dilué par action non-GAAP de 1,97 à 2,02 dollars. Le consensus Thomson Reuters I/B/E/S est de 1,97 dollar.

La firme de Palo Alto annonce par ailleurs la nomination à partir du 1er juillet de Steve Fieler en tant que directeur financier. Il remplacera Cathie Lesjak qui occupait le poste depuis 2007. Cette dernière va assurer l’intérim de la direction des opérations (COO) jusqu’à sa retraite au début de l’année prochaine.

Agé de 45 ans, Steve Fieler était depuis janvier 2017 directeur de la trésorerie du groupe. Il était auparavant directeur financier de Proteus Digital Health, poste qu’il occupait depuis juin 2014. Avant cela il avait déjà assuré différentes fonctions opérationnelles chez HP, où il était entré en 2004 en tant que responsable de la stratégie et du développement corporate.