Tout comme Dell, dont nous avons publié les résultats trimestriels hier, HP profite du télétravail, de l’enseignement à distance et des jeux en ligne, dopés par la crise sanitaire.

Le segment Personal Computing, qui comprend les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les stations de travail, a augmenté ses revenus de 7% en glissement annuel pour atteindre 10,6 milliards de dollars au premier trimestre (de 6% à taux de change constants). Le chiffre d’affaires grand public a bondi de 34%, celui de l’activité entreprise reculant de 6%. Les livraisons totales ont progressé de 15%, les ventes de notebooks (+ 33%) faisant plus que compenser la baisse des livraisons d’ordinateurs de bureau (-23%).

L’activité impression profite elle aussi de la pandémie. Elle a en effet augmenté ses revenus de 7% (de 7% également à taux de change constants) à 5,0 milliards de dollars, grâce à une augmentation de 55% des ventes aux consommateurs. Les ventes aux entreprises ont quant à elles reculé de 11%. Les livraisons totales ont grimpé de 16%, les imprimantes grand public affichant une hausse de 18%, les livraisons d’imprimantes commerciales restant stables.

Le chiffre d’affaires total du constructeur s’est ainsi établi à 15,6 milliards de dollars, en hausse de 7,0% (de 6,6% à taux de change constants) par rapport au premier trimestre 2020.

Le bénéfice net GAAP dilué par action était de 0,83 dollar, comparé à 0,46 dollar un an auparavant, un montant nettement supérieur aux attentes qui étaient de 0,58 dollar à 0,64 dollar.

« Ce fut un début d’année exceptionnel avec une forte croissance des revenus, des bénéfices et du bénéfice par action. La force de notre portefeuille et la diversité de nos activités stimulent nos performances et positionnent bien HP pour l’avenir », a commenté dans un communiqué le président et CEO du constructeur Enrique Lores. « En termes simples, nous faisons ce que nous avons dit que nous ferions. Et notre stratégie fonctionne. »

Pour le deuxième trimestre, HP table sur un bénéfice net GAAP dilué par action compris entre 0,82 dollar et 0,88 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice 2021, le constructeur s’attend à un bénéfice net GAAP dilué par action situé entre 2,98 dollars et 3,08 dollars.