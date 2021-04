Historiquement, Hitachi Vantara est reconnu en tant que fournisseur de stockage d’entreprise d’envergure mondiale. Certains nous considèrent même comme la référence en matière de stockage de données d’entreprise, puisque nous avons obtenu une nouvelle place de « leader » pour les baies de stockage primaires dans le rapport 2020 du Magic Quadrant de Gartner.

Malgré tout, nous ne sommes pas toujours le premier choix des entreprises de taille moyenne. Pour ces clients, qui disposent souvent de budgets plus modestes et moins de ressources informatiques internes que leurs homologues des grandes entreprises, opter pour nos systèmes haut de gamme peut s’apparenter à l’achat d’une Ferrari : des performances de classe mondiale hors de portée. Désormais, Hitachi Vantara fournit des alternatives sur mesure pour ces entreprises. Nous avons élargi notre gamme Hitachi Virtual Storage Platform E Series pour inclure deux nouvelles baies de stockage NVMe full-flash, les VSP E590 et E790, qui disposent de la même technologie avancée de réduction des données que nos systèmes de pointe Hitachi VSP 5000 Series, ce qui nous permet d’atteindre un ratio de garantie de réduction des données de 4:1 et permet aux clients de libérer 75 % de leur capacité de stockage dans l’ensemble de leur environnement (voir le communiqué de presse).

Nos nouvelles offres de la série E peuvent également aider les entreprises de taille moyenne à répondre aux nouvelles exigences en matière de données associées à l’intelligence artificielle, au calcul à haute performance et aux architectures émergentes de calcul périphérique. Grâce à notre nouveau logiciel de gestion intégrée, nous vous faisons bénéficier d’une installation simple, rapide et d’une configuration facilitées de votre système, comprenant une installation accélérée et un approvisionnement rapide pour les systèmes individuels. Nous assurons un contrôle des performances des systèmes de stockage en temps quasi réel et pour les clients prévoyant des déploiements plus importants et souhaitant davantage de contrôle sur leurs workflows et automatiser l’orchestration, nous proposons un upgrade facile vers notre logiciel de gestion avancée Hitachi Ops Center.

Avec cette initiative « midmarket », nous souhaitons que toutes les parties prenantes soient gagnantes… nos clients, nos partenaires et Hitachi Vantara. Nous sommes confiants dans cette nouvelle offre, car le lancement de ces nouvelles baies signifie que nos clients peuvent tout avoir – les performances et la fiabilité à un coût abordable.

