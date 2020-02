Dr.Martens déploie sa nouvelle stratégie de croissance en s’appuyant sur un système de gestion lui permettant d’accélérer son développement à l’échelle mondiale.

En 2017, Dr. Martens a souhaité remplacer ses solutions de gestion historiques pour fluidifier le traitement de ses opérations et mener à bien sa transformation. L’objectif était de dynamiser l’ensemble de ses processus (approvisionnement des magasins, instructions aux entrepôts, logistique, etc.), de gagner en agilité et d’accroitre ses ventes sur l’ensemble des canaux (points de vente, digitaux, Click & Collect, etc.).

C’est dans ce contexte qu’Hitachi Solutions et l’offre Microsoft Dynamics 365 ont été sélectionnés par Dr. Martens. Ce choix s’explique par le positionnement de l’intégrateur qui dispose à la fois d’une expertise reconnue dans le déploiement à grande échelle de la solution Microsoft Dynamics 365 mais aussi d’une parfaite connaissance du secteur du retail.

Suite à cette sélection, un paramétrage de l’environnement Microsoft Dynamics a été réalisé pour l’adapter aux besoins spécifiques de Dr. Martens et lui permettre d’atteindre ses nouveaux objectifs de développement.

Mené en toute agilité, ce projet a permis aux différentes équipes de Dr. Martens d’accéder depuis un point unique à de nombreux indicateurs pour mieux comprendre l’activité, les tendances et faire évoluer en continu les processus de gestion (retours en magasins, définition d’un meilleur mix prix/produit, suivi des ventes de toutes les lignes de la marque, etc.).

La réussite de la transformation de Dr. Martens s’explique donc par la modernisation de ses applications historiques et l’accès depuis un point central à des indicateurs de pilotage pertinents. Dr. Martens s’appuie désormais sur une solution de nouvelle génération qui lui permet de prendre les bonnes orientations pour renforcer ses ventes à l’international et ouvrir de nouveaux canaux de distribution.

Jackie Reid, Project Reboot Program Lead chez Dr. Martens « Dr Martens affirme qu’il ne s’agissait surtout pas d’un projet informatique mais bien d’un projet de transformation de l’entreprise et qu’il était très important pour nous de choisir le bon partenaire disposant du même type de vision ambitieuse pour nous aider à mener ce projet vers un déploiement réussi. Hitachi Solutions nous a apporté cette vision, ils disposaient également de bonnes pratiques et d’une méthodologie pour mener à bien ce projet dans les délais et limites du budget. »