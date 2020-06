Nous avons demandé à la société de financement d’actifs IT ASF Consulting comment elle vécu la crise sanitaire et comment elle aborde la reprise. Le témoignage de Hervé Maron, son directeur général associé.

Channelnews : Dans quelle mesure l’activité d’ASF Consulting France a été impactée par la crise sanitaire ?

Hervé Maron : Nous avons pu maintenir environ 60% de notre activité pendant le confinement. Certes, des secteurs d’activité entiers ont été mis à l’arrêt et le sont toujours mais d’autres ont pu continuer de fonctionner grâce notamment à l’IT. Le Covid a fait tomber les dernières réticences par rapport à la nécessité de disposer d’une IT un peu agile. Chacun a pu constater que sans une IT performante, on ne peut plus rien faire. Du coup, cela a généré des besoins ponctuels énormes, notamment dans la mobilité, la visioconférence…D’ailleurs, on peut se féliciter chez ASF Consulting d’avoir investi précocement dans des outils de dématérialisation, notamment la signature électronique, qui nous a sauvé la mise pendant la période où la poste ne fonctionnait quasiment pas. Mais, la vraie bonne nouvelle, c’est que nos contrats de locations ont très bien traversé la crise. Alors que les banques croulent sous les demandes de reports d’échéances – elles en reçoivent des milliers par jour – les demandes de reports d’échéances liées aux contrats purement IT sont très marginales ?

Comment expliquez-vous cette exception ?

C’est lié à la nature stratégique de l’IT pour les entreprises. Sachant que les contrats embarquent de plus en plus des souscriptions de logiciels SaaS – le logiciel représente 65% de nos contrats en volume – les clients ont peur, s’ils ne payent pas, de ne plus avoir accès à leurs logiciels métiers et de se retrouver totalement paralysés. Autre facteur probable : le coût des contrats IT représente souvent une fraction de celui des contrats finançant l’outil de production des entreprises. Celles-ci ont donc arbitré en faveur des plus petites échéances au détriment des plus conséquentes (correspondant bien souvent à des équipements à l’arrêt ou tournant au ralenti).

Cette crise a-t-elle eu (ou va-t-elle avoir) des conséquences sur votre pratique, votre métier ?

Incontestablement, oui. Les banques sont confrontées à un défi majeur auquel elles n’avaient jamais été confrontées avant : elles sont censées prendre des décisions de financement sur des situations qu’elles ne peuvent pas analyser. Les bilans 2019 peuvent être excellents, ils ne disent rien de la santé réelle des entreprises, après deux mois de confinement et un mois de reprise partielle. Elles ont beaucoup de mal à évaluer le risque. Pour les éclairer, on essaye d’avoir un échange constructif avec les clients. On a mis en place des questionnaires automatisés pour savoir comment ils ont traversé la crise sanitaire, s’ils ont eu recours au chômage partiel, quel a été le degré d’attrition de leur activité, leur vision de la reprise… Cela rallonge les procédures, ralentit les prises de décision et complique la mise en place des transactions. Inévitablement, cela influe sur le taux d’acceptation (qui a reculé d’environ 85% à 75%) et sur les taux d’intérêt (qui ont augmenté en moyenne de 0.5%). Pour autant, on n’est pas dans la situation de 2008. En aucun cas nous souffrons d’un manque de liquidité et notre capacité d’action demeure inchangée.