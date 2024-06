Dell prévient que le coût des DRAM et disques SSD va augmenter de 15 à 20% d’ici la fin de l’année. En conséquence, la société a l’intention de revoir ses prix à la hausse.

Cet emballement est lié principalement à la demande en composants pour générer de l’intelligence artificielle (IA).

Les ventes de serveurs IA ont généré 1,7 milliard de dollars ces trois derniers mois, nous apprend Jeff Clarke, directeur de l’exploitation de Dell, à l’occasion de l’annonce des derniers résultats trimestriels de Dell. Il précise que le géant technologique de Round Rock dispose actuellement d’un carnet de commandes de serveurs IA de 3,8 milliards de dollars. D’après lui, les accélérateurs H200 de Nvidia arriveront à temps mais les accélérateurs B200 ont des délais de livraison plus longs.

En mars dernier, le PDG du fabricant de mémoires Micron annonçait déjà une hausse de plus de 50% de son chiffre d’affaires trimestriel dû à l’intérêt croissant pour l’intelligence artificielle et à une moindre disponibilité de la DRAM et de la NAND. La société de Boise, dans l’Idaho, anticipait une augmentation des prix cette année.

En début d’année, le cabinet TrendForce estimait également que le prix des disques durs allait augmenter de 50% en 2024 du fait de la hausse des coûts de mémoires.