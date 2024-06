Le titre Dell a reculé de plus de 17% vendredi après la publication des résultats du premier trimestre fiscal 2025. Le constructeur texan a pourtant dépassé les attentes en termes de chiffres d’affaires et de bénéfices. Mais il a aussi fait savoir que le coût élevé des investissements dans l’IA réduirait ses marges cette année. Une nouvelle lourdement sanctionnée alors que le titre avait augmenté de 100% depuis le début de l’année.

Sur la période de mars à mai, le chiffre d’affaires de Dell s’établit à 22,2 Md$, en hausse de 6% sur un an, alors qu’il était en baisse de 11% sur le dernier trimestre de l’exercice 2024. Son bénéfice net a bondi de 65% à 955 M$. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,23$. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 21,7 Md$ et un BPA ajusté de 1,23$.

La croissance est tirée par la division Infrastructure Solutions Group (ISG), avec des revenus de 9,2 Md$, en hausse de 22% sur un an. Les activités serveurs et réseaux ont bondi de 42% à 5,5 Md$ tandis que les revenus du stockage sont restés stables à 3,8 Md$.

« Nos commandes de serveurs optimisés pour l’IA ont augmenté séquentiellement jusqu’à 2,6 Md$, les expéditions ont augmenté de plus de 100 % à environ 1,7 Md$ et avec un carnet de commandes en croissance de plus de 30 % à 3,8 Md$ », a précisé le directeur de l’exploitation Jeff Clarke.

Malgré le redémarrage du marché du PC, les revenus du Client Solutions Group sont restés stables d’une année sur l’autre à 12 Md$. Les revenus des PC sur le segment professionnel sont en hausse de 3% à 10,2 Md$ mais ils reculent de 15% sur le segment grand public à 1,8 Md$, en raison notamment de fortes campagnes promotionnelles.

Dell prévoit un bénéfice ajusté par action entre 1,55 et 1,75$ au second trimestre, inférieur aux attentes de 1,84$ des analystes. Le groupe s’attend de plus à ce que sa marge brute ajustée perde 150 points de base au cours de l’exercice 2025.

« Les ventes de serveurs IA continuent de ne contribuer qu’à un faible pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise et ont un effet dilutif sur les marges », ont écrit dans une note les analystes de Morningstar, cités par Reuters. « Le marché est en train de revoir ses attentes irréalistes quant à la capacité de Dell à bénéficier des dépenses en matière d’IA », concluent-ils.