Le distributeur indépendant de solutions bureautiques et informatiques annonce avoir conclu le rachat de l’entité rhône-alpine du bureauticien Groupe FBI. Une activité d’une vingtaine de salariés, exploitant un parc de 11.000 machines – essentiellement Xerox – et réalisant 15 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Une opération qui permet au Groupe ROS de franchir le cap symbolique des 100 M€ de chiffre d’affaires cumulé et de s’implanter à Lyon et à Montpellier. En janvier 2023, Groupe ROS avait déjà fait un pas déterminant vers les 100 M€ en prenant le contrôle de l’entreprise de services numériques Flexsi, forte de 8 M€ de facturations annuelles.

Le groupe présidé par Philippe Rosenblum (photo), rassemble désormais vingt-quatre sociétés commerciales, dont quatorze concessionnaires Xerox, six sociétés informatiques et une entreprise télécom. Il gère 26.000 équipements, dont une bonne partie du parc français de Xerox.

Sur un marché qui reste structurellement en décroissance, Groupe Ros continue de tirer son épingle du jeu en rachetant régulièrement des parcs de copieurs et en diversifiant son offre vers la digitalisation et les télécoms, qui représentent plus de 30% de son activité. Il jouit désormais d’une couverture quasiment nationale avec des implantations, outre à Lyon et à Montpellier, à Lille, à Paris, en Ile-de-France (91, 94, 95 et 78), à Orléans et à Tours.