Au premier semestre, Groupe Open poursuit la croissance de son chiffre d’affaires (+5%) supérieure à celle du marché (+3,5% selon Syntec numérique) ainsi que celle de ses résultats. Ces chiffres sont en ligne avec les prévisions « malgré un contexte tendu sur le recrutement et la fidélisation des ressources », ainsi que le précise un communiqué.

Le chiffre d’affaires atteint 165,0 millions d’euros contre 157,2 millions d’euros un an auparavant, pour un effectif de 3.700 collaborateurs productifs. Il était de 3.560 à périmètre comparable un an plus tôt. Avec 158,3 millions d’euros engrangés, la France enregistre une progression de 4,3%. Les revenus provenant de l’international sont de 6,7 millions d’euros, en hausse de 24,0%. Le résultat opérationnel courant s’établit à 12,1 millions d’euros, soit une marge de 7,3%, contre 11,6 millions d’euros et une marge de 7,4% un an plus tôt. La progression du ROC est ainsi de 4,3%. Le résultat opérationnel est de 12,1 millions d’euros, contre 10,2 millions d’euros au premier trimestre 2018, soit une progression de 18,6%. Le résultat net est de 7,2 millions d’euros, contre 5,6 millions d’euros un an auparavant, en progression de 28,8%.

Pour l’année 2018, Groupe Open anticipe une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à celle de son marché ainsi que l’amélioration de ses résultats. Pour 2019/2020, le groupe confirme son objectif d’une marge opérationnelle de 10%.

Lors de la présentation de ses résultats annuels en mars 2019, l’ESN présentera une réactualisation de son plan stratégique Open2020, basée essentiellement sur sa croissance organique.