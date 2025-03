La maison mère de Free passe la barre des 50 millions d’abonné·e·s et 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, avec une croissance annuelle de 8,5%. Iliad se hisse au rang de cinquième opérateur télécom en Europe.

Le groupe de Xavier Niel annonce maintenir une forte dynamique de croissance en France (+8,2%), en Pologne (+9,7%) et en Italie (+8%).

L’EBITDAaL (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissements et ajustements liés aux locations) a augmenté de 11,8%, à 3,85 milliards d’euros, avec une marge de 38,4%. Le flux de trésorerie opérationnel atteint 1,83 milliard d’euros.

L’opérateur Free revendique 668.000 abonné·e·s supplémentaires en France : 513.000 sur le mobile et 155.000 sur le fixe. Il a lancé la Freebox Ultra avec une technologie Wi-Fi 7 en janvier dernier et une 5G stand-alone en septembre dernier.

Iliad annonce avoir consacré deux milliards d’euros à l’expansion de son réseau, portant à 64 millions le nombre de foyers éligibles à ses offres très haut débit.

En 2025, Iliad prévoit un investissement de trois milliards d’euros dans des infrastructures, de la recherche et des applications d’intelligence artificielle, notamment via ses filiales Scaleway, OpCore et Kyutai.