Le grossiste spécialisé en solutions de stockage de Champigny-sur-Marne a définitivement baissé son rideau. La liquidation de cette société créée en 1996 et qui revendiquait une douzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, a été prononcée le 10 janvier dernier. À ChannelBP, qui a le premier ébruité la nouvelle ce matin, Olivier Brasa, son président-fondateur a confié que Memodis avait été « victime de la concentration rapide des fournisseurs de systèmes de stockage et de la globalisation des référencements ». En guise d’illustration, le grossiste avait publié dès le 9 janvier sur son profil Facebook un visuel symbolisant l’action de la globalisation sur le monde acompagné de la mention « Sorry, we’re closed ».

À son catalogue figuraient des marques telles que Quantum, dont il était le principal pourvoyeur en France, Huawei, CommVault, Infortrend, Dell Software et Nexsan. Fin 2015, le grossiste avait obtenu la distribution de Arcserve et Mellanox et quelques mois plus tard celle des baies de stockage 100% flash Kaminario. Mais à la même époque, le grossiste avait perdu la carte CommVault et fin 2016 celle, semble-t-il, de Huawei, qui était pourtant devenu l’un de ses principaux partenaires. Depuis un an, le grossiste n’avait plus communiqué.