Après avoir entériné la nomination de 9 administrateurs le 25 juin dernier, le conseil d’administration du Syntec Numérique a réélu Godefroy de Bentzmann à sa présidence la semaine dernière. Celui-ci entend poursuivre les grands chantiers de l’organisation professionnelle, notamment autour de la formation, de l’inclusion et du développement durable. Il souhaite faire en sorte que les moyens consacrés à la formation soient amplifiés, que le numérique continue de se diffuser dans la société française et qu’il se mette au service du climat. « Je suis très heureux et fier de pouvoir renouveler mon engagement auprès de Syntec Numérique, qui s’est toujours mis au service de l’intérêt collectif, au travers d’un travail remarquable, notamment sur la formation et l’attractivité des métiers du numérique. Ses contributions et combats servent aujourd’hui tous les secteurs, que ce soit celui de la santé, de l’industrie ou encore les collectivités. Forts de ces victoires, nous devons toutefois relever encore d’immenses défis dans les prochaines années, pour lesquels nous déploierons toute notre énergie et notre savoir-faire » a commenté Godefroy de Bentzmann, dans un communiqué.

Le 25 juin, neuf administrateurs avaient été nommés à son Conseil d’administration au sein des 3 collèges. Véronique Di Benedetto (Econocom), Marc Bousquet (Accenture), Olivier Cazzulo (Netsystem Digital), Béatrice Kosowski (IBM) et Soumia Malinbaum (Keyrus) avaient été nommés au Collège des entreprises de services du numérique (ESN) ; Guillaume Buffet (U Change), Arnaud Merlet (SAP) et Gilles Mezari (Saaswedo) à celui des editeurs de logiciels et Benoît Maistre (Astek) à celui des sociétés de conseil en technologies.