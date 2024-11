Alors que le volume des données continue de grossir inexorablement, la gestion des données n’a jamais été aussi stratégique, ne serait-ce que pour entraîner les fameux modèles de langage de l’intelligence générative. Et alors que la pile technologique s’est considérablement rationalisée au cours des dix dernières années, la gestion des données n’a jamais été aussi complexe qu’aujourd’hui, entraînant une évolution rapide du métier des prestataires numérique qui en ont la charge.

Quels sont les leviers de croissance pour les acteurs du numérique en matière de gestion des données et quels sont les principaux défis qui les attendent en 2025 ? Telle est la thématique du nouveau cycle de tables rondes qu’organise Channelnews ce 14 novembre de 9h15 à 10h45. Les débats seront captés depuis nos studios de Courbevoie et seront diffusés en direct sur notre chaine Youtube (inscription : https://www.01channel.fr/index.php?matinale=14-novembre-2024)

Comment gérer efficacement les données dans des environnements multicloud complexes ?

Avec le temps et par la force des choses, les applications qu’utilisent les organisations finissent par être disséminées un peu partout : elles peuvent être en SaaS hébergées chez l’éditeur, hébergée par l’organisation dans le Cloud ou chez des prestataires privés, hébergées sur site… Or toutes ces applications utilisent des données communes. Ce qui pose des problèmes énormes de consolidation et de flux de données entre applications.

Comment dé-siloter ces données, les rendre cohérentes et accessoirement les valoriser en limitant les interventions humaines ? De quels outils et compétences est-il nécessaire de disposer pour cela ? Telles sont quelques-unes des questions qui seront posées lors de notre première table ronde intitulée : « Comment gérer efficacement les données dans des environnements multicloud complexes ? »

Pour en débattre, nous accueillerons David Dariouch, CTO & directeur associé de Komposite ; Simon Falicon, directeur avant-vente & innovation d’Hexanet ; Yves Pellemans, directeur général délégué de Cheops Technology et Jérôme Valat, CEO de Cleyrop.

Les moteurs de croissance du marché de la gestion de données

Quels que soient les clients et les marchés auxquels on s’adresse, on ne peut plus parler de système d’information sans parler d’intelligence artificielle. Or sans data, pas d’IA. Comment préparer les données à l’ère de l’intelligence artificielle ? Les organisations européennes doivent-elles avoir peur des fuites de savoir-faire liées à l’entraînement des IA ? Quelles bonnes pratiques adopter pour tendre vers une gestion écoresponsable des données. Dans quelle mesure les enjeux liés à l’intelligence artificielle, la souveraineté, l’écoresponsabilité sont des accélérateurs de business pour les prestataires numériques impliqués dans la gestion des données ? Telles seront les thématiques qui seront abordées dans la seconde table ronde de cette matinale Channelnews.

Nous recevrons pour en parler : David Dariouch, CTO & directeur associé de Komposite ; Yves Pellemans, directeur général délégué de Cheops Technology et Emmanuel Florac, cofondateur d’Intellique.