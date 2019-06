Pour la huitième année consécutive en Europe, et la troisième année consécutive en Amérique du Nord, Atos a été positionné par Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant Data Center Outsourcing (DCO) and Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS).

Gartner a analysé 20 fournisseurs de services d’externalisation des datacenters et de gestion des infrastructures hybrides en Europe, et 20 autres en Amérique du Nord, selon le caractère holistique de leur vision stratégique et leur capacité d’exécution.

« C’est une formidable reconnaissance que d’être à nouveau nommé leader mondial par Gartner pour les services d’externalisation des datacenters et d’infrastructure. Il s’agit d’un élément-clé de l’offre d’Atos, et nous pensons que ce classement confirme notre capacité à fournir à nos clients des services de qualité supérieure, piliers des organisations qui cherchent à conduire un changement numérique transformateur », affirme dans un communiqué Eric Grall, vice-président exécutif, en charge des Opérations Globales chez Atos.