Comme il fallait s’y attendre, Fujifilm va attaquer en justice la décision de Xeros d’abandonner son projet de fusion avec le Japonais.

Soumis à la pression des actionnaires activistes Carl Icahn et Darwin Deason (qui détiennent ensemble environ 15% du fabricant américain), lesquels estiment que l’opération sous-valorise Xerox, le conseil d’administration de ce dernier a renoncé la semaine dernière à la fusion. Il est vrai qu’entretemps les deux actionnaires activistes ont pris le contrôle de la société. « Nous sommes actuellement en pourparlers avec des juristes en vue d’entamer une procédure judiciaire et d’aller devant les tribunaux dès que possible », a déclaré le directeur des opérations de Fujifilm, Kenji Sukeno, au cours de la présentation des résultats financiers de la société rapporte Reuters. « Le contrat qui lie les deux entreprises est toujours valide. Nous nous battrons pour prouver sa légalité. C’est un contrat légal approuvé par tous auquel quelques actionnaires a souhaité mettre fin », a poursuivi le dirigeant. Ce dernier a encore expliqué qu’une décision de cette ampleur devait être prise par l’ensemble des actionnaires et non par deux d’entre eux, fussent-ils les plus importants.

L’accord permettait à l’entreprise japonaise de prendre le contrôle du fabricant US. Fujifilm obtenait 50,1% des actions et droits de vote du nouveau conglomérat tandis que les actionnaires de Xerox se partageaient un dividende exceptionnel de 2,5 milliards de dollars ainsi que 49,9% de la nouvelle entreprise.