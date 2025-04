Le fabricant américain d’ordinateurs modulaires et réparables Framework suspend les ventes d’une partie de son catalogue d’ordinateurs portables aux Etats-Unis, invoquant les nouveaux droits de douane imposés par l’administration Trump depuis le 5 avril.

« Nous suspendons temporairement les ventes de quelques systèmes Framework Laptop 13 de base (Ultra 5 125H et Ryzen 5 7640U) aux Etats-Unis », annonce la société sur les réseaux sociaux. « Avec des droits de douane de 10% en provenance de Taiwan, nous serions obligés de vendre à perte les UGS les plus bas de gamme. D’autres fabricants ont effectué les mêmes calculs et pris les mêmes mesures, bien que la plupart n’en ait pas parlé ouvertement ».

Pour rappel, les importations de PC de Taïwan – où Framework fait assembler ses ordinateurs – vers les Etats-Unis, sont imposées encore davantage en ce mois d’avril 2025. Le gouvernement taïwanais qualifie ces nouveaux droits de douane américains à 32% d’« injustes » et de « totalement déraisonnables », mais s’est abstenu jusqu’à présent de mesures de rétorsion.