Après Rennes, Lille et Toulouse en 2017, la société de services pure player Microsoft vient de s’implanter à Lyon. La direction de cette nouvelle agence a été confiée à Tanguy Jouvet, qui travaillait jusqu’à présent pour son concurrent Exakis, en tant que fondateur et dirigeant de Cybeel, son entité dédiée à l’Internet des objets. Tanguy Jouvet avait été auparavant directeur du marketing et des partenariats d’Exakis et avait occupé diverses fonctions techniques au sein de la société.

Sa mission va être d’étoffer rapidement l’effectif de l’agence pour répondre à la forte demande en expertises Microsoft qui se manifeste actuellement. L’agence lyonnaise compte déjà un directeur d’activité, en charge du suivi des consultants et de l’avant-vente et trois consultants. D’ici à la fin de l’année, ils devraient être une vingtaine.

Porté par l’ouverture de ses agences en régions et par l’appétence du marché pour les technologies Cloud hybride Azure de Microsoft et pour son offre de sécurité EMS, Metsys a quasiment doublé son effectif en 2017, à 117 personnes. Dans le même temps, son chiffre d’affaires a cru de 50% pour atteindre 16,5 millions d’euros à l’issue de son sixième exercice fiscal. Une performance qui devrait encore conduire Statista/LesEchos à retenir la société dans leur prochain classement des 500 champions de la croissance tricolores.

La tendance devrait se poursuivre en 2018. Metsys prévoit d’ouvrir plus d’une centaine de nouveau postes cette année et ambitionne d’atteindre 25 M€ de chiffre d’affaires et plus de 200 collaborateurs.