Arista Networks a annoncé les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 mars. Le concurrent de Cisco a enregistré un chiffre d’affaires de 595,4 millions de dollars, essentiellement inchangé par rapport au quatrième trimestre de 2018 mais en croissance de 26% sur un an. La marge brute GAAP est de 63,9%, par rapport à 62,9% au trimestre précédent et à 64,1% au premier trimestre 2018. Le bénéfice net GAAP atteint 201,0 millions de dollars, ou 2,47 dollars par action diluée, par rapport à un bénéfice net GAAP de 144,5 millions de dollars, ou 1,79 dollars par action après dilution un an auparavant. Les trois quarts des revenus proviennent du marché US.

« Les résultats du premier trimestre d’Arista démontrent notre exécution et notre rentabilité constantes, malgré la saisonnalité du trimestre. Nous assistons au déploiement des principes du cloud dans de nouveaux marchés d’entreprise », commente dans un communiqué Jayshree Ullal, président et CEO d’Arista. En revanche, pour le trimestre en cours ,la firme de Santa Clara s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 600 millions de dollars et 610 millions de dollars, inférieur aux prévisions des analystes analystes.

Selon The Register, Jayshree Ullal a expliqué au cours d’une conférence avec les analystes que la société avait prévu un deuxième trimestre morose, car après avoir livré plusieurs produits à un de ses principaux clients du cloud, elle s’attend à une période marquée par un ralentissement des ventes sur le semestre actuel. « Nous avons vu moins de commandes que d’habitude à la fin mars et au mois d’avril », a expliqué le dirigeant. « Nous prévoyons donc un ralentissement de la croissance au deuxième trimestre 2019 par rapport à nos tendances normales et historiques. Parmi les raisons qui ont contribué à cette situation, il y a un des nombreux fournisseurs géants de services cloud approvisionné en 2018, ce qui mène à une période d’absorption au premier semestre 2019. »

La société a toutefois autorisé un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars, valable jusqu’en avril 2022 et financé par le fonds de roulement.