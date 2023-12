Dans sa dernière étude Wave du quatrième trimestre 2023, Forrester a évalué 22 fournisseurs de services gérés de détection et de réponse (MDR) en Europe et identifié et classé les 8 les plus importants. A ce jeu, l’américain CrowdStrike se détache en surpassant Secureworks, le seul autre acteur reconnu comme leader, à la fois sur les axes de la solidité de l’offre et de la stratégie.

« L’offre MDR exceptionnelle de CrowdStrike, soutenue par des capacités avancées de détection et de réponse étendues (XDR) et un engagement en faveur de la recherche sur la cybersécurité, le place en avance sur ses pairs européens », note le cabinet d’étude au sujet de l’offre Falcon Complete. Cette dernière obtient une note maximale sur 13 des 22 sous-critères d’évalutation.

Forrester vante une analyse rapide, une télémétrie robuste ainsi qu’une communication concise et contextuelle. « Un processus d’intégration bien défini et reproductible permet aux clients de commencer à voir rapidement de la valeur et leur permet d’identifier et de combler les lacunes avant qu’elles ne se transforment en incidents », ajoute-t-il.

Les clients de leur coté mettent en avant la répétabilité des processus, les recommandations concrètes et les suivis comme points forts. Ils déplorent en revanche des capacités d’intégration limitées. L’anglais comme langue d’échange principale peut par ailleurs constituer un frein pour des clients européens.

Parmi les autres acteurs de sa sélection, Forrester positionne eSentire, Sophos et Accenture dans la catégorie des performants. NCC Group et Kudelski Security suivent comme prétendants, même si le premier se rapproche tout prêt de la catégorie supérieure. Enfin WithSecure est le seul à être désigné comme challenger.

Le cabinet considère que les fournisseurs qui se démarquent sont ceux capables de présenter un tableau global plutôt qu’une addition d’événements isolés mais aussi d’exploiter l’analyse pour formuler des hypothèses et éclairer les chasses aux menaces soutenues par l’automatisation. Il met enfin en avant la mise en place de contrôles techniques et de capacités de prestation de services dans toute l’Europe pour répondre aux inquiétudes locales concernant la confidentialité et la souveraineté des données.