Foliateam se renforce dans le Sud-Ouest. L’opérateur de services cloud et intégrateur de solutions de communications unifiées intègre de nouveaux locaux à Mérignac, à côté de Bordeaux. Ce déménagement permettra à l’agence régionale du groupe d’accueillir les nouveaux collaborateurs récemment arrivés et de poursuivre ses recrutements en 2018. L’agence a connu une croissance de plus de 50% au cours des derniers mois. Ce dynamisme est notamment porté par les sujets liés à la relation client multicanale, aux communications unifiées et aux interopérabilités Skype et SIP, ou encore au cloud computing.

« Notre croissance dynamique sur la région nous amène à renforcer nos investissements et à faire évoluer nos équipes et nos infrastructures. À travers cette nouvelle agence, nous nous donnons de nouveaux objectifs et allons continuer de nous positionner comme un partenaire actif des entreprises locales. Nous souhaitons enfin poursuivre nos efforts en matière de recrutement pour étoffer nos équipes et renforcer toujours le service de proximité apporté à nos clients », indique dans un communiqué le directeur général adjoint de Foliateam Sud-Ouest.

Déclaré à l’Arcep, membre de BPI Excellence et de Resadia, Foliateam et ses 260 collaborateurs fournissent, au travers d’un guichet unique, des services de connectivité, de téléphonie, de visioconférence et de travail collaboratif grâce notamment à son partenariat avec Microsoft.