Foliateam, acteur de référence sur le marché des télécommunications d’entreprises, fait évoluer sa gouvernance pour mener à bien son nouveau plan stratégique et s’imposer comme l’un des leaders de son marché. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la récente levée de fonds de 40 millions d’euros réalisée par l’opérateur fin 2020.

Bruno DAVID, nouveau Président de Foliateam

Remplaçant Dominique BAYON à ce poste, Bruno DAVID est en charge de mettre en œuvre le nouveau plan stratégique UP26 de l’opérateur. Il joue ainsi un rôle déterminant en permettant au groupe d’atteindre ses objectifs en axant son développement autour de différents domaines d’expertise comme les communications unifiées, la relation client, les réseaux voix et data, ou encore la cybersécurité. Il impulse donc les nouvelles orientations, veille à faire évoluer l’offre proposée pour répondre aux nouveaux usages des clients et pilote les projets d’évolutions structurelles à venir. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une parfaite connaissance de Foliateam où il a occupé différents postes de premier plan, dont ceux de Directeur marketing, Directeur des opérations, Directeur général délégué et dernièrement Directeur général Groupe. Bruno DAVID, 42 ans, est ingénieur diplômé de l’EPF et d’HEC Entrepreneurs.

Cette nomination s’accompagne également de la constitution d’un directoire composé de Jean-Baptiste PERRAUDIN (Directeur général), Francis HOUOT (Directeur général délégué) et Franck MARCONNET (Directeur général délégué en charge du business et des partenariats). Ils seront respectivement en charge des sujets liés à la finance et au digital, aux services et relations sociales et au développement commercial et à la stratégie partenaires. Cette nouvelle organisation collective permettra à Foliateam de s’appuyer sur des managers expérimentés et complémentaires qui bénéficient des expertises et du savoir-faire nécessaires pour accompagner efficacement le groupe dans sa nouvelle phase de développement auprès des ETI et grands comptes.

Bruno DAVID, Président de FOLIATEAM « Je suis fier de piloter avec les autres membres du directoire notre projet d’entreprise. Foliateam entre dans une nouvelle phase de son histoire et ambitionne de se positionner comme le partenaire stratégique des entreprises qui souhaitent s’appuyer sur des infrastructures et solutions de communication de confiance pour mieux collaborer au quotidien. Nous pouvons également compter sur l’ensemble de nos 330 collaborateurs qui donnent au quotidien le meilleur d’eux-mêmes pour délivrer une qualité de service de premier plan à nos clients. »