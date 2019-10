L’épidémie de cyberattaques profite aux éditeurs de solutions de sécurité tels que FireEye, qui réalise une bonne performance au troisième trimestre. La firme de Milpitas a enregistré au cours de la période un chiffre d’affaires de 226 millions de dollars, en croissance de 7% et dépassant la fourchette prévue de 217 millions de dollars à 221 millions de dollars.

Les facturations ont augmenté de 13% en un an et atteignent 249 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué non-GAAP s’établit à 0,02 dollar, supérieur aux attentes des analystes qui étaient de 0,01 dollar. Le passage à un modèle basé sur la souscription semble donc également porter ses fruits. « Les factures record du troisième trimestre pour notre plateforme, nos abonnements cloud et nos services gérés ainsi que pour les catégories de services professionnels témoignent de nos progrès », déclare dans un communiqué le CEO de l’entreprise Kevin Mandia.

Pour le quatrième trimestre, FireEye s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 224 et 228 millions de dollars, à des facturations de 285 à 295 millions de dollars et à un bénéfice net par action dilué non-GAAP compris entre 0,03 et 0,05 dollar.

La société a par ailleurs relevé ses prévisions pour 2019 et prévoit des revenus situés dans une fourchette de 878 à 882 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 872,47 millions de dollars. Les facturations sont attendues entre 937 et 947 millions de dollars, et le bénéfice net par action dilué non-GAAP est prévu entre 0,01 et 0,03 dollar.

Au début du mois, Business Insider, qui s’appuyait sur trois sources proches du dossier, avait indiqué que l’éditeur faisait appel à Goldman Sachs pour trouver lui un acheteur, ajoutant que les sociétés de capital-investissement semblaient être les acquéreurs les plus probables.