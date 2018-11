FireEye enregistre un bénéfice et des revenus trimestriels supérieurs aux attentes, la société de cybersécurité bénéficiant à la fois de son passage à un modèle basé sur la souscription et de la réduction des coûts, permettant au titre de progresser de 3% au cours des échanges après-bourse.

Le chiffre d’affaires grimpe de 7,2% pour atteindre 211,65 millions de dollars, les souscriptions représentant une part importante de ses ventes. Ils dépassent la fourchette prévue de 206 millions de dollars à 210 millions de dollars ainsi que les prévisions des analystes qui tablaient sur 208,4 millions de dollars. Les revenus tirés des abonnements et des services augmentent de 7,7% à 175,65 millions de dollars. Les facturations de 219 millions de dollars représentent une augmentation de 8% par rapport au troisième trimestre de 2017. La perte GAAP est de 50 millions de dollars, ou 0,26 dollars par action, comparativement à 69,2 millions de dollars, ou 0,39 dollar par action, un an plus tôt. En excluant les éléments exceptionnels, FireEye dégage un bénéfice de 0,06 dollar par action, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur un BPA de 0,02 dollar.

Pour le quatrième trimestre, la société prévoit un bénéfice non-GAAP compris entre 0,04 dollar et 0,06 dollar par action et un chiffre d’affaires compris entre 214 et 218 millions de dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 0,04 dollar par action et sur un chiffre d’affaires de 216,6 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice, la firme de Milpitas, prévoit un chiffre d’affaires compris entre 827 millions de dollars et 831 millions de dollars et un bénéfice par action non-GAAP compris entre 0,06 et 0,08 dollar.

« Nous avons fait d’énormes progrès en termes d’amélioration de la productivité et de l’efficacité », affirme dans un communiqué Kevin Mandia, directeur général de FireEye. « Nous avons rétabli la croissance durable de FireEye tout en augmentant la rentabilité et les flux de trésorerie. Parallèlement, nous avons accéléré l’innovation dans notre portefeuille de produits et services. Avec notre expertise et nos capacités qui pilotent un cycle d’innovation continu, c’est une période excitante que nous vivons chez FireEye. »

