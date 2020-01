FireEye a fait l’acquisition, pour un montant qui n’est pas dévoilé, de Cloudvisory, une société de sécurité basée à Dallas (Texas) fondée par d’anciens salariés d’Oracle, HP et Amazon Web Services (selon CRN). Cette transaction, finalisée le 17 janvier, ajoutera des capacités de sécurité de charge de travail cloud à FireEye Helix, offrant aux clients une plateforme d’opérations de sécurité intégrée pour la sécurité du cloud et des conteneurs précise dans un communiqué la firme de Milpitas. « Les clients ont besoin d’une visibilité cohérente sur leurs environnements de cloud public et hybride, ainsi que de charges de travail conteneurisées », affirme dans le document Grady Summers, vice-président exécutif Products and Customer Success chez FireEye. « Cloudvisory offre cette visibilité et permet à FireEye d’appliquer des contrôles et les meilleures pratiques basées sur notre connaissance de première ligne de la manière dont les attaquants opèrent. La sécurité est une priorité pour presque toutes les organisations lors de la migration des charges de travail critiques vers le cloud. Grâce à l’ajout de la technologie Cloudvisory, FireEye est en mesure de proposer une solution complète basée sur l’intelligence afin de sécuriser les environnements hybrides et multiplateformes d’aujourd’hui. »

Fondé en 2013, Cloudvisory offre une solution complète de gestion centralisée de la sécurité pour l’audit, la conformité, la micro-segmentation et l’application par le biais de contrôles des différentes plateformes cloud. Plus précisément, la solution offre une visibilité sur le trafic de données réseau pour les charges de travail, les applications et les micro-services ainsi que la capacité à détecter et à corriger les erreurs de configuration et les activités malveillantes sur plusieurs cloud. Elle intègre des benchmarks standard d’assurance de la conformité pour CIS, PCI, HIPAA et la RGPD. La solution fonctionne sur AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, OpenStack et VMware, ainsi que dans les environnements traditionnels virtualisés ou non.