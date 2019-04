Nutanix et HPE ont annoncé hier un partenariat mondial prévoyant la mise sur le marché d’appliances intégrées HPE et de plateformes HPE GreenLake facturées à l’usage embarquant le logiciel d’infrastructure hyperconvergée de Nutanix. Ces offres intégrées, basées sur des serveurs HPE ProLiant et Apollo, seront disponibles à partir de la fin du mois de juin. Toute une gamme est prévue avec notamment des modèles permettant d’adresser les besoins des grandes entreprises pour leurs applications volumineuses et des modèles pour les plus petites entreprises ou les agences.

Pour les partenaires Nutanix, ce partenariat est l’opportunité d’adresser la base installée GreenLake, cette offre de cloud privé facturée à l’usage lancée en 2017 par HPE et qui connaît un immense succès, avec des centaines de clients déployés. Plus généralement, c’est toute la base installée HPE, qu’ils avaient jusqu’ici le plus grand mal à pénétrer, faute de solution HPE à leur catalogue, qui leur est désormais ouverte. Pour les partenaires HPE, c’est l’opportunité de fournir l’hyperviseur AHV de Nutanix en alternative à celui de VMware.

Le partenariat est né de la prise de conscience des deux entreprises que le marché attendait que la technologie Nutanix tourne sur les serveurs HPE. C’est surtout le meilleur moyen pour Nutanix et HPE, respectivement n°2 et n°3 du marché des systèmes hyperconvergés, de contester la supprémacie de l’attelage Dell EMC-VMware qui, non seulement capte la plus grosse part de marché (près de 40% pour Vmware au quatrième trimestre 2018 selon IDC), mais surtout enregiste la croissance la plus forte (+86% pour VMware toujours au quatrième trimestre 2018). Si Dell garde à son catalogue une gamme embarquant la technologie Nutanix, force est de constater que depuis le rachat d’EMC en 2016, il privilégie la technologie VxRail de VMware, dont il détient une participation majoritaire.