Le fournisseur de solutions de cybersécurité ExtraHop annonce avoir obtenu un nouveau financement de 100M$ de la part d’investisseurs existants. La société indique également avoir atteint 200 M$ de revenus annualisés récurrents (ARR) fin 2023, un montant qui a doublé en trois ans. Fondée à Seattle en 2007, ExtraHop avait déjà levé 61,6 M$ avant son acquisition pour 900 M$ par Bain Capital et Crosspoint Capital en 2021.

ExtraHop est spécialisé dans la détection et la réponse à incident réseau (NDR) via sa plateforme Reveal(x). Cette dernière décrypte et analyse en temps réel le trafic sur le réseau et s’appuie sur des algorithmes d’apprentissage automatique (ML) pour détecter les comportements anormaux et remédier aux activités malveillantes.

« ExtraHop est sur le point de devenir l’une des prochaines entreprises révolutionnaires dans cette nouvelle ère de cybersécurité », a déclaré dans un communiqué Greg Clark, PDG d’ExtraHop et directeur associé chez Crosspoint Capital. « Nous pensons que cet investissement accélérera encore la feuille de route de l’entreprise, car il fournit des outils essentiels pour lutter contre les menaces modernes d’aujourd’hui. »

Après avoir confié la fonction de PDG à Greg Clark en octobre dernier, ExtraHop continue de renforcer son équipe de direction avec deux nominations. Marc Andrews rejoint l’entreprise comme directeur des revenus. Il dirigeait auparavant les ventes mondiales chez Symantec et Blue Coat Systems. Kanaiya Vasani est nommé directeur des produits, après avoir développé les activités de sécurité chez Infoblox.