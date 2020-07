Société américaine basée à Seattle spécialisée dans l’analyse comportementale réseau, Extrahop a ouvert un bureau en France en février dernier. Cinq personnes y officient, dont une responsable des ventes indirectes : Laurence Guillet. Evoluant sur le marché de détection et réponse réseau network detection & response ou NDR), Extrahop se positionne face à des acteurs tels que Vectra ou Darktrace, avec trois différenciateurs principaux. Extrahop est capable de fournir la visibilité de l’activité réseau non seulement sur les datacenters des clients mais également sur leurs charges de travail cloud AWS, Azure et Google Cloud Platform. L’éditeur estime être le plus avancé du marché en termes de clouds supportés. Ensuite, la solution Extrahop est capable de déchiffrer le trafic chiffré pour l’analyser. Il estime être le seul à pouvoir le faire. Enfin, au-delà de la détection de l’activité réseau, Extrahop remonte aussi le contexte réseau. 100% indirect, l’éditeur s’emploie actuellement à recruter et certifier son réseau de distribution. Les premières annonces devraient intervenir d’ici septembre.