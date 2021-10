Dix-huit mois après l’ouverture de son bureau en France, le spécialiste de l’analyse comportementale réseau Extrahop poursuit son acclimatation sur le marché français avec le recrutement au début de l’été d’un responsable des ventes channel Europe du Sud – poste confié à l’ex-SentinelOne Franck Trognée (photo) – et l’annonce d’un accord de partenariat avec l’intégrateur CS Novidy’s.

Diplômé d’école de commerce et âgé de 50 ans, Franck Trognée est chargé de développer et d’animer le réseau de distribution d’Extrahop sur les territoires français, italien, espagnol, portugais, suisse, belge et luxembourgeois. En France, outre CS Novidy’s, l’éditeur travaille déjà avec des intégrateurs spécialisés en cybersécurité tels que I-tracing ou ACKnowledge. « Mais le marché gagne en maturité, le besoin se fait sentir d’étendre le réseau existant », explique Franck Trognée. D’où les discussions entamées avec d’autres intégrateurs pure player de la cybersécurité.

L’éditeur cherche également à nouer des contacts avec des acteurs des services disposant de centres opérationnels de sécurité (SOC) ou infogérant des SOC. « C’est un profil de partenaires qui nous intéresse beaucoup, poursuit Franck Trognée. Nous avons mis sur le marché une offre qui leur est destinée leur permettant d’avoir une visibilité complète des infrastructures de leurs clients et d’investiguer sur leur trafic réseau. » Cette offre devrait lui permettre à terme d’élargir sa cible clients, aujourd’hui plutôt orientée grands comptes.

Société américaine basée à Seattle, Extrahop est, selon Gartner, l’un des trois principaux acteurs – avec Darktrace et Vectra – du marché naissant de la détection et de la réponse réseau (NDR). Un marché évalué selon les instituts d’études entre 1,4 milliard (Quince Market Insights) et 2,1 milliards de dollars (Precision Reports) à l’échelle mondiale en 2021 avec une croissance annuelle comprise entre 14% et 29%. En France, Extrahop estime le marché entre 10 et 12 millions d’euros mais avec une dynamique de croissance plutôt autour de 60% par an.

Fondée en 2007 par deux ex-ingénieurs de F5 Network, ExtraHop revendique désormais 700 salariés pour un chiffre d’affaires estimé de 154 millions de dollars (source Owler). Après avoir levé 61,6 millions de dollars en quatre tours de table, l’entreprise a été rachetée en juin dernier par les fonds Bain Capital et Crosspoint Capital pour un montant de 900 millions de dollars.

La technologie d’Extrahop permet d’analyser l’ensemble du trafic réseau d’une organisation pour détecter les éventuels problèmes de comportement et autres menaces avancées (mouvements latéraux, exfiltrations de données, etc.). Elle se distingue notamment par sa capacité à fonctionner en environnements hybrides (où se superposent réseau périmétrique, centres de données, applications cloud, sites distants, télétravail, objets connectés…) et sa capacité à analyser le trafic en temps réel (y compris le trafic chiffré) avec un niveau de performance pouvant atteindre jusqu’à 100 Gbps.